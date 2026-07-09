Kocaeli Hava Durumu! 09 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 16 ile 28 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Sıcak bir hava etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 2 ile 6 kilometre arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı gün boyunca %44 ile %89 arasında değişecek. Bu durum, hissedilen hava sıcaklığını etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 10 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 15 ile 28 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 14 ile 31 derece arasında değişecek. Güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor. 12 Temmuz Pazar günü, sıcaklık 17 ile 32 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı etkili olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek iyi bir fikir. Bu, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.