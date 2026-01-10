HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'deki hava durumu 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ılıman ve bulutlu geçecektir. Sıcaklığın 10 ile 21 derece arasında değişmesi beklenirken, öğle saatlerinde 20 dereceye ulaşması öngörülüyor. Hafif güney rüzgarları esmesi umuluyor. Nem oranı %83 civarında kalacak. Gün doğumu saat 07:14, gün batımı ise 18:20'de gerçekleşecek. Gelecek günlerde yağmur ve düşük sıcaklıklar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Kocaeli Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Kocaeli'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman olacak. Hava değişken ve bulutlu görünümde. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 21 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükseliyor. Rüzgar güney yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %83 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı saati 18:20 olarak tahmin ediliyor.

Kocaeli'de hava durumu nasıldı merak ediyorsanız, genel olarak bulutlu bir gün geçireceksiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak. Rüzgar güneyden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %83 civarında olacak. Gün doğumu 07:14’te olacak. Gün batımı 18:20'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 11 Ocak Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 11 ile 4 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 ile -1 derece arasında olacak. 13 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Bu günde sıcaklık 4 ile 0 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak sizin için yararlı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edin. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.