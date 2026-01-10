Kocaeli Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman olacak. Hava değişken ve bulutlu görünümde. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 21 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükseliyor. Rüzgar güney yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %83 civarında kalacak. Gün doğumu saati 07:14. Gün batımı saati 18:20 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 11 Ocak Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 11 ile 4 derece arasında değişecek. 12 Ocak Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 ile -1 derece arasında olacak. 13 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Bu günde sıcaklık 4 ile 0 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez mont kullanmak sizin için yararlı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edin. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu geçirebilirsiniz.