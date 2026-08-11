Kocaeli Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Ağustos 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve nemli. Gündüz hava sıcaklığı 32°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, havayı daha bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar hızı düşük olacak. Hava akışı yetersiz kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Ağustos Çarşamba günü, hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22°C'ye gerileyecek. Bu gün, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 13 Ağustos Perşembe günü, hava sıcaklığı yine 32°C civarında olacak. Gece ise 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu gün, yer yer sağanaklar görülebilir. 14 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklığı 29°C civarına inecek. Gece ise 19°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu gün kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ya da güneş kremi kullanmak da önerilir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek önemlidir.