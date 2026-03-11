Kocaeli Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 18-20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-4 derece düşecek. Nem oranı %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bu nedenle, rahat bir hava hakim olacak.

12 Mart Perşembe günü hava durumu değişecek. Daha serin bir hava koşulu başlayacak. Sıcaklıklar 12-14 derece arasında olacak. 13 Mart Cuma günü ise bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklık 13-15 derece civarında seyredecek. 14 Mart Cumartesi günü alçak bulutlardan sonra biraz güneş çıkacak. Sıcaklıklar 14-16 derece olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle sabahları hafif bir mont veya ceket almak faydalı olacaktır. Güneşli hava nedeniyle cilt sağlığı için güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Nem oranının %50 seviyelerinde olacağı için alerji hassasiyeti olanlar dikkat etmeli.

Kocaeli'de 11 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliklere karşı hazırlıklı olmak, önemli bir noktadır. Gün boyunca güneşten korunmak, konforlu bir deneyim sağlar.