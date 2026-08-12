Kocaeli Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba, Kocaeli'de hava durumu sıcak. Nem oranı da yüksek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33 dereceye çıkacak. Gece ise 23 derece civarında kalacak. Bu yüksek sıcaklık ve nem, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bir sorun yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. 13 Ağustos Perşembe günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığının 31 derece olacağı tahmin ediliyor. 14 Ağustos Cuma günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklık 29 derece civarında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığının yine 29 derece olması öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli koşullarda dikkatli olunmalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar risk altındadır. Yüksek sıcaklık ve nem, vücut ısısını artırabilir. Sıcak çarpması riski de bu durumda artar. Bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışığından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Öğle saatlerinde doğrudan güneşten kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Kocaeli'de 12 Ağustos 2026 Çarşamba hava durumu sıcak ve nemli. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir.