Kocaeli Hava Durumu! 12 Mart Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 12 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve kapalı olacak. Atmosferin etkisi gün boyunca sürecek. Sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı ise yüksek kalacak. Bu durum, havanın daha soğuk ve nemli hissedilmesine yol açacak.

13 Mart Cuma günü, alçak bulutlar var. Bu bulutların ardından biraz güneşli bir hava bekleniyor. 14 Mart Cumartesi günü de benzer bir hava durumu olacak. Yine alçak bulutlar geçtikten sonra güneş açacak. Sıcaklıklar 13 ile 14 derece arasında seyredecek. 15 Mart Pazar günü de hava koşulları aynı şekilde devam edecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatleri serin geçecek. Kalın giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için solunum yolu rahatsızlıkları olanların dikkatli olması gerekir. Gerekirse maske kullanmaları önerilir. Dışarıda vakit geçirenlerin hava koşullarına uygun giyinmesi önemlidir. Hazırlıklı olmak, günün keyfini çıkarmaya yardımcı olacaktır.