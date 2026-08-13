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Kocaeli Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 13 Ağustos 2026 Perşembe günü değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 21 ile 32 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor, bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. 14 Ağustos Cuma'da benzer hava durumu sürecek ve sıcaklık 20 ile 29 derece arasında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü ise güneşli bir hava bekleniyor. Hava koşullarını takip etmek, ani değişimlere hazırlanmak açısından önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 13 Ağustos Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Ağustos 2026 Perşembe, Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 21 ile 32 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

14 Ağustos Cuma günü hava durumu benzer şekilde değişken olacak. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında seyredecek. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 15 Ağustos Cumartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında dikkat çekecek.

16 Ağustos Pazar günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 29 derece arasında değişecek. Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği gözlemlenecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza uygun giysiler ve yağışa karşı koruyucu ekipmanlar almanız faydalı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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