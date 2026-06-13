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Kocaeli Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor, bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artacak. 14 Haziran Pazar ve 15 Haziran Pazartesi günlerinde hafif yağışlar devam ederken, yaz sıcakları kendini göstermeye başlayacak.

Kocaeli Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi. Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık 25 derece civarında olacak. Hafif yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hafif yağışlar devam edecek. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Yine hafif yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklık artacak. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemli. Şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir. Hafif yağışların olduğu günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var.

Kocaeli'de 13 Haziran Cumartesi günü değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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