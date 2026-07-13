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Kocaeli Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 13 Temmuz'da hava durumu oldukça güzel. Güzellikleriyle dolu bir gün, sıcaklığın 19 ile 22 derece arasında değişmesiyle hissedilen sıcaklık 28 derece olacak. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir zaman. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif eserken yağış ihtimali yok. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık aralıkları ve güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Doğa yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri için ideal bir dönemdesiniz.

Kocaeli Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz 2026 Pazartesi. Kocaeli'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 28 derece civarında olacak. Nem oranı %34 seviyelerinde. Bu, hava kalitesini artırıyor. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte yaklaşık 7.82 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali %0. Yani gün boyunca kuru bir hava hakim olacak.

Kocaeli'deki hava durumu, açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Dışarıda vakit geçirmek harika bir fırsat. Yürüyüş yapabilir veya açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 17 ile 28 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 31 derece arasında değişecek. 16 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 21 ile 32 derece arasında olması tahmin ediliyor. Bu durum, açık ve güneşli havanın devam edeceğini gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgarın hafif olacağını düşünerek hafif bir üst giysi almanız faydalı olabilir.

Sonuç olarak, Kocaeli'de 13 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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