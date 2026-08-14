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Kocaeli Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü sıcak ve nemli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 30 derece civarında hissedilecek. Gece sıcaklığı ise 20 derece olacak. Nem oranı %70'e ulaşarak bunaltıcı bir hava durumu yaratabilir. Gün boyunca hafif bir serinlik hissi oluşmasına rağmen, akşam saatlerinde kısa sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için gerekli önlemleri almak önemlidir.

Kocaeli Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

14 Ağustos 2026 Cuma günü Kocaeli'de hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 30 derece civarında izlenecek. Gece sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 29 ile 23 derece arasında değişim gösterecek. Gün boyunca hafif bir serinlik hissi oluşabilir.

Rüzgar kuzeydoğudan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Bu yüksek nem oranı, hava durumunu bunaltıcı hale getirebilir. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Akşam planlarınızı yaparken değişimlere hazır olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genellikle güneşli ve sıcak kalacak. 15 Ağustos Cumartesi gününde hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. 16 Ağustos Pazar günü ise 28 derece sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklık açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak yüksek nem oranı bunaltıcı bir hissiyat yaratabilir.

Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içerek vücudu nemli tutmak gerekiyor. Ani yağışlara karşı yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var. Kocaeli'de 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava sıcak ve nemli kalacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Gerekli önlemleri almak hem sağlığınız hem de keyifli zaman geçirmeniz için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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