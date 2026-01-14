HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 14 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve hafif kar yağışlı bir hava durumu bekleniyor. En yüksek sıcaklık 7°C, en düşük ise 3°C civarında gerçekleşecek. İlerleyen günlerde hava ılımlanacak. 15 Ocak'ta sıcaklık 14°C'ye çıkacak. Yağışlı günlerde uygun giyinmek önem kazanıyor. Sürücüler kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalı. Kocaeli'de hava koşullarına uygun önlemler almak, günlük yaşamı kolaylaştıracaktır.

Kocaeli Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Kocaeli'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları en yüksek 7°C, en düşük ise 3°C civarında seyredecek. Kocaeli'de hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı bir gün olarak belirlenecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 15 Ocak Perşembe günü, en yüksek hava sıcaklığı 14°C olacak. En düşük sıcaklık ise 7°C civarında tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü, en yüksek 11°C ve en düşük 3°C bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. Bu günde sıcaklıklar, en yüksek 7°C, en düşük 1°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Soğuk ve yağışlı günlerde kat kat giyinmek, üşümeyi önler. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da faydalıdır. Sürücüler için dikkatli olmak gereklidir. Kaygan zeminlere karşı önlemler almak önemlidir. Bu şekilde Kocaeli'de hava durumuna uygun önlemler alarak günlük yaşamı sürdürmek kolay olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları varTerör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları var
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdiTrump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.