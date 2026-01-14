Kocaeli Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları en yüksek 7°C, en düşük ise 3°C civarında seyredecek. Kocaeli'de hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı bir gün olarak belirlenecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 15 Ocak Perşembe günü, en yüksek hava sıcaklığı 14°C olacak. En düşük sıcaklık ise 7°C civarında tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü, en yüksek 11°C ve en düşük 3°C bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü ise zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir. Bu günde sıcaklıklar, en yüksek 7°C, en düşük 1°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Soğuk ve yağışlı günlerde kat kat giyinmek, üşümeyi önler. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da faydalıdır. Sürücüler için dikkatli olmak gereklidir. Kaygan zeminlere karşı önlemler almak önemlidir. Bu şekilde Kocaeli'de hava durumuna uygun önlemler alarak günlük yaşamı sürdürmek kolay olacaktır.