Kocaeli Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Hafif yağmur ve çiseleme etkili olabilir. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişirken, nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 15 ve 16 Şubat günlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysi seçimi büyük önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. Zaman zaman hafif yağmurlar görülecek. Çiseleyen yağmur da etkili olabilir. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı ise 15 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:57'de, gün batımı 18:35'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Şubat Pazar günü hafif yağmurlar olacak. 16 Şubat Pazartesi günü de hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar yaşanacak. Sıcaklık 5 ile 17 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağmurlu günler önemli olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar kullanmak da ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih edilmelidir. Böylece daha etkili bir koruma sağlanır. Bu nedenle doğru giysi seçimi önemlidir.

