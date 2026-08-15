Kocaeli Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

15 Ağustos 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Nem oranı %61 düzeyinde. Rüzgar hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu güzel geçecek. 16 Ağustos Pazar günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. 17 Ağustos Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 17 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi aşacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarında kalacak.

Bu güzel hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlanabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık yüksek olacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Bu nedenle hafif rüzgarlı günler için uygun kıyafetler seçmek faydalıdır.

Kocaeli'de hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için harika bir zaman.