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Kocaeli Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu, 15 Ağustos 2026'da güneşli ve parçalı bulutlu olarak başlıyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulurken, gece 20 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de ılık ve güzel hava koşulları devam edecek. 16 ve 17 Ağustos'ta sıcaklıklar 29-30 derece arasında değişecek. 18 Ağustos'ta ise hava tamamen güneşli olacak ve sıcaklık 34 dereceye yükselebilir. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak.

Kocaeli Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Ağustos 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 20 derece civarına düşecek. Nem oranı %61 düzeyinde. Rüzgar hızı 18 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de hava durumu güzel geçecek. 16 Ağustos Pazar günü hava bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklık 29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. 17 Ağustos Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı ise 17 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 34 dereceyi aşacak. Gece sıcaklığı ise 19 derece civarında kalacak.

Bu güzel hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlanabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle sıcaklık yüksek olacak. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarında olacak. Bu nedenle hafif rüzgarlı günler için uygun kıyafetler seçmek faydalıdır.

Kocaeli'de hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak için harika bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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