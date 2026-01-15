HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişiyor. Gün boyunca yüksek nem oranıyla birlikte hafif rüzgar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise, 16 Ocak Cuma hafif yağmurlu, 17 Ocak Cumartesi yağmurlu ve çisenti, 18 Ocak Pazar ise kar ve yağmur karışımı hava koşulları öngörülüyor. Hazırlıklı olmak için uygun giysiler giyilmeli.

Kocaeli Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 15 Ocak 2026 Perşembe. Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 7 kilometre arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22. Gün batımı ise 17:57 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü kar ve yağmur karışımı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar ise 4 ile 2 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar giyinmek önemlidir. Soğuk havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Bu sayede olumsuz hava şartlarından etkilenmeniz azalır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar varBaşakşehir'de zincirleme İETT kazası! Yaralılar var
Kar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildiKar yağışı sürprizi! Net tahmin için bu kez tarih verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.