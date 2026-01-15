Kocaeli Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün 15 Ocak 2026 Perşembe. Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 3 ile 7 kilometre arasında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:22. Gün batımı ise 17:57 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 16 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında olacak. 17 Ocak Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. 18 Ocak Pazar günü kar ve yağmur karışımı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar ise 4 ile 2 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar giyinmek önemlidir. Soğuk havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Bu sayede olumsuz hava şartlarından etkilenmeniz azalır.