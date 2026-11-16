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Kocaeli Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 16 Kasım 2026 tarihli hava durumu, gün boyunca parçalı bulutlu bir yapıda olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 22 dereceye kadar çıkacak, akşam ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarı çıkacakların kalın giyinmesi faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerde de benzer iklim koşulları ve hafif yağışlar öngörülüyor. Yağışlı havalarda güvenliğinizi ön planda tutarak uygun ayakkabılar seçmeyi unutmayın.

Kocaeli Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kocaeli'de 16 Kasım 2026 tarihindeki hava durumu, istikrarlı iklim şartlarıyla uyumludur. Bugünkü hava 20 derece civarındadır. Havanın yumuşak yapısı, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için cazip bir ortam sunuyor. Ancak, gün içerisindeki planları etkileyebilecek bazı faktörler bulunmaktadır.

Gün boyunca hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkmayı planlayanların akşam saatlerinde kalın giyinmesi faydalı olacaktır. Rüzgârın zaman zaman artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hafif bir rüzgârlı hava için hazırlıklı olmakta fayda var.

Kocaeli hava durumu açısından dikkat çekici bir nokta, önümüzdeki günlerdeki hava şartlarıdır. 17 Kasım Salı günü benzer bir hava durumu öngörülüyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Günün ilerleyen saatlerinde hafif yağışlı geçişler bekleniyor. 18 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 18 derece civarına gerileyecek. Bu günde yağış oranı artacaktır. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, yürüyüş veya piknik planlarını gözden geçirmelidir.

Yağışlı günler geldiğinde dikkatli olmakta fayda vardır. Su birikintileri ve kaygan zemin, yürüyüşü zorlaştırabilir. Bu durumda güvenliğinizi ön planda tutmalısınız. Uygun ayakkabılar seçmeli ve ıslak zeminlerde dikkatli olmalısınız. Hava durumunun önceden bildirilmesi sayesinde, dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Kocaeli'de bugünün sıcak ve hafif rüzgârlı hava durumu, dışarıda güzel vakit geçirmek için idealdir. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı hava şartlarıyla karşılaşacağımızı unutmamalıyız. Hava durumu ile alakalı gelişmeleri takip etmek, sağlığımız ve güvenliğimiz açısından son derece önemlidir.

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hava durumu Kocaeli
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