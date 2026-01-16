Kocaeli Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:21'dir. Gün batımı saati 17:58 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 4 ile 6 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 18 Ocak Pazar günü ise sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giyilmesi faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Kocaeli'deki günler daha konforlu geçebilir.