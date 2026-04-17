HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Sıcaklık 9 ile 18 derece arasında değişirken, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek ve nem oranı %70 civarında olacak. Dışarı çıkacaklar için kat kat giyinmek ve bol su tüketmek ön planda. Hafta sonu ise hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında seyredecek. Planlarınızı bu hava koşullarına göre yapmalısınız.

Zeynel Eren Ölüç

Kocaeli'de, 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 9 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı gün boyunca %70 civarında olacak.

Serin bulutlu hava koşulları, dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Gün içinde sıcaklık 9 ile 18 derece arasında olacağı için kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. Nem oranı yüksek olduğundan terleme artışı görülebilir. Bu nedenle su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 7 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü ise sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Kocaeli'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava serin ve bulutlu kalacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi yapmak gününüzü konforlu hale getirecektir. Su tüketimini de ihmal etmemeniz önemli bir detaydır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki saldırganın da profili aynı: Detaylar ürküttüİki saldırganın da profili aynı: Detaylar ürküttü
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Katilin ölüm nedeni belli oldu

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

Tepki çekti! ''Linç kampanyalarınızı durdurun''

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

A101'e Columbia ayakkabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.