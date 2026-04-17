Kocaeli Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu serin ve bulutlu olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 9 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı gün boyunca %70 civarında olacak.

Serin bulutlu hava koşulları, dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Gün içinde sıcaklık 9 ile 18 derece arasında olacağı için kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. Nem oranı yüksek olduğundan terleme artışı görülebilir. Bu nedenle su tüketimine özen göstermek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de benzer şekilde devam edecek. 18 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 7 ile 14 derece arasında olması bekleniyor. 19 Nisan Pazar günü ise sıcaklık 6 ile 12 derece arasında olacak. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

