Kocaeli Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve sisli. Gün boyunca sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek kalacak. Sürücüler ve yayalar için görüş mesafesinin azalması nedeniyle dikkatli olmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor, bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun giysi seçimi önemli hale geliyor. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, planlarınızı etkileyebilir.

Kocaeli Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 18 Aralık 2025 Perşembe. Kocaeli'de hava durumu serin ve sisli bir gün olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde kalacak. Gün doğumu saati 08:19, gün batımı saati 17:34 olarak hesaplandı.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Sürücülerin dikkatli olması önemlidir. Yayaların da dikkat etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Böylece trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olunur. Yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafet giymesi gerekli. Vücut ısılarını dengelemeleri faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de benzer serin ve bulutlu koşullar bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 20 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklıklar 5 ile 12 derece arasında olacak. Bu nedenle plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Kocaeli'de 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu, serin ve sisli koşullar sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak, güvenli bir gün geçirmenizi sağlar.

