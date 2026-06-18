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Kocaeli Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 18 Haziran 2026 tarihinde genellikle kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25-27 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 18-20 derece seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Gelecek günlerde de hava ılıman ve açık hava etkinliklerine uygun. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması öneriliyor. Akşam serinliği için ceket bulundurmak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kocaeli'de hava durumu 18 Haziran 2026 Perşembe günü genellikle kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25 - 27 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 18 - 20 derece seviyesinde seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Hızının saatte 20 km'nin altında olması öngörülüyor. Nem oranı %60 - 70 arasında olacak.

Gelecek günlerde Kocaeli'de hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. 19 Haziran Cuma günü hava 24 - 25 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü sıcaklığın 25 - 27 dereceye çıkması bekleniyor. 21 Haziran Pazar günüse sıcaklık 25 - 29 derece arasında olacak. Bu dönemde yağış olmaması öngörülüyor. Rüzgar hafif kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanızı öneririm. Hafif rüzgarlar nedeniyle alerjik olanlar dikkat etmeli. Gerekli önlemleri almanız önemli. Gün batımında hava serinleşecektir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almayı unutmayın.

Kocaeli'deki hava durumu önümüzdeki günlerde ılıman ve güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut. Güneş ışınlarından korunma ve akşam serinliğine hazırlıklı olmak, keyifli bir hafta sonu geçirmenizi sağlar.

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hava durumu Kocaeli
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