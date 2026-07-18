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Kocaeli Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 31-32 dereceyi bulurken, gece 18-20 derece arasında seyredecek. Düşük nem oranı rüzgarın hafif olacağı beklentisiyle birleşerek açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunuyor. Ancak aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İlerleyen günlerde benzer sıcaklıkların sürmesi bekleniyor.

Kocaeli Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük. Rüzgar hızı hafif bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunar. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir. Bu durumu dikkate almak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava 30 - 31 derece civarında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 32 - 33 dereceye yükselebilir. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığının 34 - 35 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmak önemli. Şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Sağlık ve konforunuzu korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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