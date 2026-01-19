Kocaeli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Kocaeli'de hava soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 2 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %75 ile %90 seviyelerinde. Bu durum soğuk havayı daha da hissedilir kılacak. Rüzgar hızı 4 ile 15 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 08:20'de, gün batımı ise 18:01'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında kalacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise 3 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşulların etkili olması tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle Kocaeli'de dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Yolda dikkatli olmak gereklidir. Isıtıcıların güvenli kullanımı önemlidir. Evdeki su sızıntılarının kontrol edilmesi olası sorunların önüne geçecektir.