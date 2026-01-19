HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

19 Ocak 2026 itibarıyla Kocaeli'de hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 0 ile 2 derece civarında kalırken, yüksek nem oranı soğuk havayı daha etkili hale getirecek. Rüzgarın hızı ise 4 ile 15 km/saat arasında olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmak önemlidir.

Kocaeli Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

19 Ocak 2026 Pazartesi günü Kocaeli'de hava soğuk ve hafif kar yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 4 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 ile 2 derece civarında kalacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %75 ile %90 seviyelerinde. Bu durum soğuk havayı daha da hissedilir kılacak. Rüzgar hızı 4 ile 15 km/saat arasında olacak. Gün doğumu 08:20'de, gün batımı ise 18:01'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde Kocaeli'deki hava durumu değişkenlik gösterecek. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklık 2 ile 7 derece arasında kalacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise 3 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşulların etkili olması tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle Kocaeli'de dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Yolda dikkatli olmak gereklidir. Isıtıcıların güvenli kullanımı önemlidir. Evdeki su sızıntılarının kontrol edilmesi olası sorunların önüne geçecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.