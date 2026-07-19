Kocaeli Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Kocaeli'de sıcak bir hava bekleniyor. Hava, güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 32 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece arasında olacak. Nem oranı %36 civarında değerlendiriliyor. Yağışa dair bir tahmin yok. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7 - 8 kilometre arasında olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 30 - 33 derece arasında olacak. Salı günü ise 30 - 34 derece bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16 - 20 derece bandında kalacak. Ayrıca yağış olasılığı da görünmüyor. Rüzgar, kuzeydoğu ve doğu yönlerinden esecek. Hızı saatte 6 - 8 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, gölgelik alanlarda kalmalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00 - 16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterilmeli. Bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olur. Ayrıca yazın tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmanızı sağlar.