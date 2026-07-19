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Zelenskiy: "Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, gece savaşın başından bu yana başkent Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy: "Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gece başkent Kiev'in füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındığını belirtti.

"Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi." ifadesini kullanan Zelenskiy, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktararak, yaralı sayısının ise 16'ya çıktığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 1450 SİHA, 1640'tan fazla güdümlü bomba ve 99 füze kullandığına işaret ederek, hava savunmasının kendileri için en öncelikli konulardan biri olduğunu kaydetti.

RUSYA 41 FÜZE, 125 SİHA İLE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece farklı tipte 41 füze ve 125 SİHA ile ülkeye saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre Rusya'nın gece Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade etmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna volodimir zelenski
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