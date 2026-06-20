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Kocaeli Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında değişirken, akşam 15 ile 17 dereceye düşecek. Nem oranı %60 ile %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önem taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek.

Kocaeli Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kocaeli'de 20 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz hava sıcaklığı 25 ile 27 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 ile 17 dereceye düşecek. Nem oranı %60 ile %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rahat giysiler gündüz için idealdir. Akşam serinliği için ince bir ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak adına güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmek de önemli bir detayı oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 27 ile 29 derece civarında seyrettiği tahmin ediliyor. Hava genel olarak güneşli kalacak. Nem oranı yine %60 ile %70 seviyelerinde yer alacak.

Bu dönemde de hafif ve rahat kıyafetler giymeye özen göstermelisiniz. Akşam serinliği için ince bir ceketi yanınıza almanız yararlı olacaktır. Gün boyunca güneş koruyucu kullanmayı unutmamalısınız. Ayrıca bol su içmeye dikkat etmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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