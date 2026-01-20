HABER

Kocaeli Hava Durumu! 20 Ocak Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 20 Ocak 2026 tarihinde kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 1 ile 7 derece arasında değişecekken, yüksek nem oranı hissedilen serinliği artıracak. Rüzgar hafif eserken, günlerin ilerlemesiyle sıcaklıklar da artacak. 21 Ocak'ta 3 ile 8, 22 Ocak'ta ise 5 ile 9 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak ve kat kat giyinmek gerekir. Rüzgarlı havalar için uygun giysiler seçilmelidir.

Doğukan Akbayır

20 Ocak 2026 Salı günü, Kocaeli'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 7 derece arasında kalacak. Nem oranı yüksek olacak, rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serin hissettirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 21 Ocak Çarşamba günü, sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Hava yine kapalı kalacak. 22 Ocak Perşembe günü, sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Yağışlı bir hava bekleniyor. 23 Ocak Cuma günü, hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 7 ile 13 derece arasında seyredecek. Hava koşulları daha ılıman hale gelecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, soğuğu azaltır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak serin ve kapalı kalacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun hazırlıklar yapmak faydalı olacaktır.

hava durumu Kocaeli
