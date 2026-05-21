Kocaeli Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

21 Mayıs 2026 Perşembe günü Kocaeli'de hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 14 ile 19 derece arasında kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı yaklaşık 5 km/saat düzeyinde olacak. Nem oranı %80 seviyelerinde seyredecek. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Kocaeli'de değişken kalacak. 22 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 13 ile 17 derece arasında olacak. Hafif yağışların görüleceği tahmin edilmekte. 23 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 14 ile 20 derece arasında değişecek. Yağmur ihtimali söz konusu. 24 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıkları yine 14 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağmur etkili olacağı öngörülüyor.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almanın avantajı büyüktür. Ani hava değişimlerine karşı vücut korunmuş olur. Kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine karşı esneklik sağlar. Hava durumunu düzenli takip etmek ise planlarınızı daha uygun yapmanıza yardımcı olur. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.