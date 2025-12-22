Kocaeli Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

22 Aralık 2025, Kocaeli'de hava durumu kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 3 - 4 derece olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %70 - %80 seviyelerinde. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı da 5 - 10 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şartları sürdürecek. 23 Aralık Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 - 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü yer yer güneşli olacak. Ancak, bulutlanma bekleniyor. Sıcaklıklar 7 - 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 - 13 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık yine 7 - 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde Kocaeli'de hava koşulları genellikle soğuk olacak. Kapalı hava, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi gerektiriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilecek. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisi de hissedilecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforunuzu artırır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabiliyor. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak faydalı olacaktır.