HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu 22 Aralık 2025 itibarıyla tipik kış koşullarını sergileyecek. Gün boyunca kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %70 ile %80 seviyelerinde bulunacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Ayrıca rüzgar hızı 5 ile 10 km/saat olacağı için, dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor.

Kocaeli Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

22 Aralık 2025, Kocaeli'de hava durumu kışın tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 7 - 8 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 3 - 4 derece olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %70 - %80 seviyelerinde. Bu durum, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı da 5 - 10 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şartları sürdürecek. 23 Aralık Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 6 - 9 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü yer yer güneşli olacak. Ancak, bulutlanma bekleniyor. Sıcaklıklar 7 - 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. 25 Aralık Perşembe günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 - 13 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık yine 7 - 8 derece civarında olacak.

Bu dönemde Kocaeli'de hava koşulları genellikle soğuk olacak. Kapalı hava, dışarı çıkarken kalın giysiler giymenizi gerektiriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmek önemli. Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha soğuk hissedilecek. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisi de hissedilecek. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak konforunuzu artırır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabiliyor. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti!Define bulmak için girdi: Zehirlenerek hayatını kaybetti!
Birlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiasıBirlikte olduğu isimleri kayda almış! 'Büyük arşiv' iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.