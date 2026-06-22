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Kocaeli Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 22 Haziran 2026 tarihli hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Gündüz sıcaklık 28 - 30 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklığın 16 - 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı, %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir. Akşam saatlerinde serinlik hissi yaşayabiliriz. Hidratasyon ve akşam için hafif bir ceket bulundurmak önem taşımakta.

Kocaeli Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kocaeli'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü, hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özellikleri görülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 - 17 derece civarına düşecek. Nem oranı ise %60 - %70 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Ayrıca, akşamları serinlik hissedilebilir. Gün boyunca bol su içmek önemlidir. Akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığı 25 - 27 derece arasında olacak. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 26 - 28 derece seviyelerine yükselecek. Nem oranı yine %60 - %70 arasında kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunacak.

Sonuç olarak, Kocaeli'de 22 Haziran 2026 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. Takip eden günlerde de hafif nemli bir atmosfer yaşanacak. Gün boyunca bol su içmeye dikkat edilmeli. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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