Kocaeli Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yağışlı ve serin bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 7 ile 11 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde yağışların şiddetinin artması tahmin ediliyor. Bu hava koşullarında şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak cildinizi koruyacaktır. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Nisan Perşembe günü yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 6 ile 15 derece arasında seyredecek.

24 Nisan Cuma günü hava koşullarının daha sakinleşmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Bu dönemde hava ılıman ve değişken olacak. Yağışlı günlere hazırlıklı olmak önemlidir.

