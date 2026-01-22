Kocaeli Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava serin ve yağmurlu. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı %75 civarında. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:18, gün batımı ise 18:05 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 23 Ocak Cuma günü, sıcaklık 4 ile 12 derece arasında olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülecek. 24 Ocak Cumartesi günü, sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. Yine hafif sağanak yağmur etkili olacak. 25 Ocak Pazar günü, sıcaklık 11 ile 18 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık 13 ile 20 derece arasında bekleniyor. Hafif yağmur görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabı ve giysi tercih edilmeli. Hava sıcaklıkları değişkenlik gösterdiği için kat kat giyinmek fayda sağlayacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak akıllıca. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemler alınmalı. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek konforu artıracak.