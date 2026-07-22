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Kocaeli Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli. Bugün gündüz hava sıcaklığı 35 dereceye yükselebilir. Öğle saatlerinde bunaltıcı hissedilebilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 27 dereceye düşecek ve hafif yağışlar bekleniyor. Yağmurlu havalarda şemsiye ve yağmurluk almayı unutmayın. Güneşli günlerde ise bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek sağlığınızı koruyacaktır.

Kocaeli Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 22 Temmuz 2026 Çarşamba, Kocaeli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 20 dereceye düşecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serinleyecek. 23 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 27 derece civarına düşecek. Hafif yağışlar bekleniyor. 24 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 27 derece civarında kalması tahmin ediliyor. Yer yer sağanaklar görülecek. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 22 dereceye düşecek ve yağmurlu geçecek.

Bu sıcak günlerde, dışarıda geçirecekler bol su içmeli. Hafif kıyafetler giymeleri faydalı olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlı havalarda ise şemsiye almak önemli. Yağmurluk gibi hazırlıklarla dışarı çıkmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Sonuç olarak, Kocaeli'de bugün hava sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek. Yağışlı hava koşulları görülecek. Değişen hava koşullarına uygun hazırlık yaparsanız sağlığınızı korursunuz. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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