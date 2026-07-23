Kocaeli Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişecek. Gün boyunca sabah saatlerinde sıcaklık 20 - 23 derece arasında. Öğle saatlerinde ise bu değer 24 - 26 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece civarında kalacak.

Yağış olasılığı gün boyunca %53 ile %100 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 12 km/saat arasında, kuzeydoğudan esecek. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekleri etkileyebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir.

Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Bu yüzden, nemden korunmak için uygun kıyafetler giyilmesi önerilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Temmuz Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 19 - 27 derece arasında olacak.

25 Temmuz Cumartesi günü yağmurlu bir hava yaşanacak. Hava sıcaklığı 17 - 22 derece olarak tahmin ediliyor. 26 Temmuz Pazar günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 18 - 28 derece arasında değişecek.

Özellikle 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken yağış riski göz önünde bulundurulmalı. Kocaeli'de hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir. Sabah saatlerinde yüksek nem nedeniyle uygun kıyafetler seçilmesi önemlidir. Ayrıca, yağışlı havalarda trafikte dikkatli olmak ve araçları dikkatle kullanmak da gereklidir.

Kocaeli'de, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve önlemler almak önemlidir. Böylece günlük yaşam daha konforlu hale gelebilir.