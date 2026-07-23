HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 23 Temmuz 2026'da hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişecek. Gün boyunca yağış olasılığı %53 ile %100 arasında olurken, rüzgar hızı 5 - 12 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağmura karşı önlem almak faydalı. Hava durumu değişkenlik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgilere ulaşmak ve kıyafet seçiminde dikkatli olmak önem taşıyor.

Kocaeli Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kocaeli'de hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişecek. Gün boyunca sabah saatlerinde sıcaklık 20 - 23 derece arasında. Öğle saatlerinde ise bu değer 24 - 26 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece civarında kalacak.

Yağış olasılığı gün boyunca %53 ile %100 arasında değişecek. Rüzgar hızı 5 - 12 km/saat arasında, kuzeydoğudan esecek. Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekleri etkileyebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir.

Sabah saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Bu yüzden, nemden korunmak için uygun kıyafetler giyilmesi önerilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Temmuz Cuma günü yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklık 19 - 27 derece arasında olacak.

25 Temmuz Cumartesi günü yağmurlu bir hava yaşanacak. Hava sıcaklığı 17 - 22 derece olarak tahmin ediliyor. 26 Temmuz Pazar günü ise daha sıcak bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 18 - 28 derece arasında değişecek.

Özellikle 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde dışarı çıkarken yağış riski göz önünde bulundurulmalı. Kocaeli'de hava koşulları günlük yaşamı etkileyebilir. Sabah saatlerinde yüksek nem nedeniyle uygun kıyafetler seçilmesi önemlidir. Ayrıca, yağışlı havalarda trafikte dikkatli olmak ve araçları dikkatle kullanmak da gereklidir.

Kocaeli'de, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 27 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve önlemler almak önemlidir. Böylece günlük yaşam daha konforlu hale gelebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edeceklerSayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.