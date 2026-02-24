Kocaeli Hava Durumu! 24 Şubat Salı Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık ise 15 derece civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 15 derece arasında değişecek. Öğleden sonra hava sıcaklıkları 9 ile 11 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 dereceye düşecek. Gün içinde hafif yağışlar bekleniyor.

Gelecek günlerde Kocaeli'deki hava durumu değişken olacak. 25 Şubat Çarşamba günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında olacak. 26 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek. 27 Şubat Cuma günü ise bulutlu bir hava hakim olacak. Bu günde sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkmak için dikkatli olunmalı. Su geçirmez ayakkabılar ve mont giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler de tercih edilmelidir. Sürücüler yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olmalı. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Bu şekilde Kocaeli'deki hava koşullarına uygun hazırlık yapabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.