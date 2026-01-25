HABER

Kocaeli Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de hava durumu belirgin değişkenlik gösteriyor. Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında gözlemlenecek. İzmit çevresinde genellikle kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar hızı 3 km/s dolaylarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar sıfır derecenin altına düşecek. Bu süreçte uygun giyinmek ve açık hava etkinliklerini ertelemek önem taşıyor.

Taner Şahin

Kocaeli'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar. İzmit ve çevresinde hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında olacak. Hava gün boyunca genellikle kapalı ve bulutlu kalacak. Rüzgar hızı 3 km/s civarında gözlemlenecek. Nem oranı ise %74 seviyelerinde. Gün doğumu saati 08:16, gün batımı 18:08 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Ocak Pazartesi günü, sıcaklıklar 0 ile 2 derece arasında olacak. 27 Ocak Salı günü ise 0 ile 3 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu süreçte hava kapalı ve bulutlu kalacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini erteleme önlemi almak faydalı olacaktır. Kapalı alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler tercih edilmelidir.

