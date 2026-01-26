HABER

Kocaeli Hava Durumu! 26 Ocak Pazartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 26 Ocak 2026 tarihinde hava durumu 18 - 20 derece civarında seyrediyor. Bugün çok bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17 - 19 derece arasında kalması öngörülüyor. Bu süreçte havanın daha stabil olması bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, gün boyunca konforunuzu artıracaktır.

Ufuk Dağ

Bugün 26 Ocak 2026, Kocaeli'de hava durumu 18 - 20 derece civarında. Çok bulutlu bir gün. Hafif yağmurlar bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu yağışların etkili olmasını öngörüyoruz. Gün boyunca sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 27 Ocak Salı günü 17 - 19 derece olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü 15 - 17 derece aralığında bir sıcaklık olacak. Yer yer bulutlu ve ardından güneşli olması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının daha stabil olacağını düşünüyoruz.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlara hazırlıklı olmak önemlidir. Gün içindeki sıcaklıkların 18 - 20 derece olacağını aklınızda bulundurun. Kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Gerektiğinde bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız tavsiye edilir. Hava koşullarına uygun giyinerek gününüzü daha konforlu geçirebilirsiniz.

