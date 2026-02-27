HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 27 Şubat 2026 tarihinde hava durumu serin ve yağışlı geçiyor. Sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişirken, gün boyunca kısa süreli sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Dışarıda olmak isteyenlerin şemsiye veya su geçirmez mont taşıması faydalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 1 ile 14 derece arasında dalgalanacak, bu nedenle kat kat giyinmek ve dikkatli olmak önemli.

Kocaeli Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 1 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemlidir. Yağışlı günlerde yollarda kayganlık olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Araçların lastik basınçlarının kontrol edilmesi önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez açıkladı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.