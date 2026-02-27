Kocaeli Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu serin ve yağışlı. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasında değişecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında olacak. Muhtemel sağanaklar görülebilir. 1 Mart Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ile 9 derece arasında seyredecek. 2 Mart Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacaktır. Kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemlidir. Yağışlı günlerde yollarda kayganlık olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Araçların lastik basınçlarının kontrol edilmesi önerilir.