Kocaeli Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Kocaeli hava durumu nasıl?

Hava durumu güncel bilgilerle takip edilmeli. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü, Kocaeli’de hava soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 1 Mart Pazar günü, sıcaklıklar 1 ile 10 derece arasında bekleniyor. Hava güneşli ile parçalı bulutlu olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 3 ile 15 derece arasında artacak. Hava daha sıcak hissedilecek. 3 Mart Salı'da sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Hava puslu güneşli olacak. 4 Mart Çarşamba günü ise sıcaklık 1 ile 11 derece arasında bekleniyor. Hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmanız önerilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken esnek olmalısınız.