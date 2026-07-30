Kocaeli Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Kocaeli hava durumu nasıl?

30 Temmuz 2026 Perşembe günü Kocaeli'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bol güneş ışığı altında açık bir hava hakim olacak. Rüzgarın hızı 10 km/s civarında kalacak. Nem oranı %38 seviyelerinde olacak. Bu durum, rahat bir hava koşulu sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 31 Temmuz Cuma günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 1 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında değişecek. Açık bir hava hakim olacak. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 21 ile 22 derece arasında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu hava koşullarından yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak için havanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemli. Rüzgar hafif olacağı için rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Nem oranının düşük olması hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Kocaeli'de hava durumu elverişli olacak. Güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma fırsatını değerlendirin.