Kocaeli Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Kocaeli hava durumu nasıl?

Kocaeli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu karışık bir tablo sunuyor. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında değişecek ve karla karışık yağmur geçişleri yaşanacak. Yılın son gününü kutlamak isteyenler için soğuk ve yağmurlu bir hava öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 1 ile 5 derece arasında seyredeceği, hafif yağışların devam edeceği belirtiliyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemli olacaktır.

Ufuk Dağ

Kocaeli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu karışık bir tablo sunuyor. Yılın son gününü kutlamak isteyenler dikkat etsin. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur geçişleri bekleniyor. Yani Kocaeli'de hava soğuk ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklik olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hava sıcaklıkları 1 ile 2 derece arasında kalacak. Hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise hava sıcaklıkları 2 ile 4 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı görülebilir. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı devam edebilir.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkmak zor olabilir. Kalın giysiler giymek önemlidir. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edin. Araç kullanırken dikkatli olmak da gerek. Hava koşullarına bağlı olarak trafik artabilir. Seyahat planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Kocaeli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava soğuk ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava biraz daha ılımanlaşacak. Ancak hafif yağışlar devam edebilir. Bu nedenle hava koşullarına uygun hazırlık yapmanızda fayda var.

