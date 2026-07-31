Kocaeli Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma Kocaeli hava durumu nasıl?

31 Temmuz 2026 Cuma günü, Kocaeli'de hava durumu oldukça keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 20 ile 29 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esintilerle doğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı %38 civarında seyredecek. Bu durum, hava kalitesinin yüksek olacağını gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Parklarda yürüyüş yapabilirsiniz. Sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Açık hava kafelerinde keyifli bir gün geçirmeniz mümkün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 21 ile 30 derece arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 22 ile 32 derece arasında değişecek. Hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 20 ile 33 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından yararlanmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu susuz bırakmamalısınız. Hafif kıyafetler seçmek, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olur. Rüzgarın hafif olacağını düşünerek, açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

Kocaeli'de 31 Temmuz Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça elverişli olacak. Bu fırsatı değerlendirerek etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta sonu geçirme şansınız var.