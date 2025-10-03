Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamındaki "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği yapıldı. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. Başkan Büyükakın, çocuklara kitap hediye etti.

Kitap fuarı bu yıl kapılarını 15. kez açıyor. Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak. 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği bugün gerçekleştirilerek büyük ilgi topladı. Etkinlik erken saatte olmasına rağmen çok sayıda kişi İzmit Cumhuriyet Bulvarı’na geldi.

Etkinlik sabah erken saatlerde başladı. Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ağaçlara asılan kitapları aldılar. Öğrenciler ve çalışanlar, kitapları bulmanın mutluluğunu yaşadı. Bu yıl da 5 bin kitap 5 dakika içinde toplandı. Etkinlik, Kocaeli halkının kitap sevgisini ve okuma heyecanını gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katılımcıların mutluluğuna ortak oldular.

Başkan Büyükakın, fuarın şehirle özdeşleştiğini vurguladı. Bu etkinliği 15 yıl sürdürebilmenin, kararlılığı gösterdiğini söyledi. Kitap Fuarı’nın yanı sıra kültürel etkinlikler de büyük beğeni topluyor. Bu yıl Gebze’de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim’e kadar kitapseverlerle buluşacaklar. Şimdiye kadar 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçi ağırlanmış.

Bu yıl yabancı yazarlar da fuara katılacak. Tema olarak ‘Anadolu Mayası’ seçildi. Bu tema, birlik ve beraberliği simgeliyor. Onur konuğu ise Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Ayrıca Guinness rekoru için başlatılan çalışmalar var. Önceki kayıtları aşmayı hedefliyoruz. Ebeveynlerin aynı anda çocuklarına kitap okuma rekoru için 4 bin kişi ile etkinlik düzenleyeceğiz. Kitap Fuarı, Kocaeli'nin ötesinde, çevre illerden de katılım olan bir platforma dönüştü. Yayınevi sayısı her yıl artıyor. Farklı programlar yer alıyor.

Başkan, Filistin’de yaşanan acıları da unuttu. Duygularını ifade etti. Filistin’de katledilen çocuklar ve masum sivillerin acısı yüreklerde duruyor. Bu trajedi, insanlığımızdan utandıracak bir tabloyu oluşturuyor. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Kocaeli, bu sesin güçlendiği yerlerden biri. Başkan, burada bir insan olarak duyarlılığın artmasını diliyor.

Etkinliğin başka bir ayağı da Gebze’de yapıldı. Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı’nda ağaçlara asılan kitaplar kısa sürede toplandı. Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı. Kitap toplayarak vatandaşlarla sohbet ettiler. Bu anlamlı etkinlik, kültürel gelişim açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

