HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Kitap Fuarı'nın etkinliği büyük ilgi gördü. Ağaçlara asılan kitaplar hızla toplandı.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamındaki "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği yapıldı. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap kısa sürede toplandı. Başkan Büyükakın, çocuklara kitap hediye etti.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 1

Kitap fuarı bu yıl kapılarını 15. kez açıyor. Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayacak. 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliği bugün gerçekleştirilerek büyük ilgi topladı. Etkinlik erken saatte olmasına rağmen çok sayıda kişi İzmit Cumhuriyet Bulvarı’na geldi.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 2

Etkinlik sabah erken saatlerde başladı. Cumhuriyet Bulvarı ve Gebze Kent Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ağaçlara asılan kitapları aldılar. Öğrenciler ve çalışanlar, kitapları bulmanın mutluluğunu yaşadı. Bu yıl da 5 bin kitap 5 dakika içinde toplandı. Etkinlik, Kocaeli halkının kitap sevgisini ve okuma heyecanını gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katılımcıların mutluluğuna ortak oldular.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 3

Başkan Büyükakın, fuarın şehirle özdeşleştiğini vurguladı. Bu etkinliği 15 yıl sürdürebilmenin, kararlılığı gösterdiğini söyledi. Kitap Fuarı’nın yanı sıra kültürel etkinlikler de büyük beğeni topluyor. Bu yıl Gebze’de de ağaçlar kitap açtı. 12 Ekim’e kadar kitapseverlerle buluşacaklar. Şimdiye kadar 14 fuarda 8.4 milyon ziyaretçi ağırlanmış.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 4

Bu yıl yabancı yazarlar da fuara katılacak. Tema olarak ‘Anadolu Mayası’ seçildi. Bu tema, birlik ve beraberliği simgeliyor. Onur konuğu ise Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Ayrıca Guinness rekoru için başlatılan çalışmalar var. Önceki kayıtları aşmayı hedefliyoruz. Ebeveynlerin aynı anda çocuklarına kitap okuma rekoru için 4 bin kişi ile etkinlik düzenleyeceğiz. Kitap Fuarı, Kocaeli'nin ötesinde, çevre illerden de katılım olan bir platforma dönüştü. Yayınevi sayısı her yıl artıyor. Farklı programlar yer alıyor.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 5

Başkan, Filistin’de yaşanan acıları da unuttu. Duygularını ifade etti. Filistin’de katledilen çocuklar ve masum sivillerin acısı yüreklerde duruyor. Bu trajedi, insanlığımızdan utandıracak bir tabloyu oluşturuyor. Ancak insanlığın sesi yükseliyor. Kocaeli, bu sesin güçlendiği yerlerden biri. Başkan, burada bir insan olarak duyarlılığın artmasını diliyor.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ağaçlar kitap açtı 6

Etkinliğin başka bir ayağı da Gebze’de yapıldı. Gebze Kent Meydanı Çamlık Parkı’nda ağaçlara asılan kitaplar kısa sürede toplandı. Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü katıldı. Kitap toplayarak vatandaşlarla sohbet ettiler. Bu anlamlı etkinlik, kültürel gelişim açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğizHamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölüRusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli edebiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.