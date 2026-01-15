HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama

Kocaeli ve Iğdır’da polis ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Özbekistan’dan iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilip fuhuşa zorladıkları belirlenen 6 kadın kurtarıldı.

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi.

6 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı. Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama 1

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a bilgi sızdıran İsrail askeri gözaltına alındıİran'a bilgi sızdıran İsrail askeri gözaltına alındı
ABD, Danimarka ve Grönland heyetleri Beyaz Saray'daABD, Danimarka ve Grönland heyetleri Beyaz Saray'da

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Arınç'tan Ekrem İmamoğlu ve Melih Gökçek açıklaması: Erken öten horozun başını keserler

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı!

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

İfadesi ortaya çıktı! 'Fuhuş partileri' iddiasını duyunca... ''100 bin doları aldım'' diyerek anlattı

Birçok kişinin emekli aylıkları değişecek! Kulis bilgisini açıkladı

Birçok kişinin emekli aylıkları değişecek! Kulis bilgisini açıkladı

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

Yarından itibaren değişiyor: Temassız kartla ödeme yapacaklar dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.