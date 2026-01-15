Kocaeli merkezli fuhuş operasyonu: 6 mağdur kurtarıldı, 4 tutuklama

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi.

6 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı. Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.