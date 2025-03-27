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  4. Kocaeli - Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli - Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı

27.03.2025 21:23
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM yolunun Osmangazi Köprüsü yol ayrımında 2 cipin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

Kocaeli - Osmangazi Köprüsü yolunda 2 cip çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM yolunun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Yalova istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen S.E.K. yönetimindeki 34 GZM 133 plakalı cip ile E.A. yönetimindeki 81 EE 213 plakalı cip çarpıştı. Savrulan ve yol ayrımındaki bariyere çarpan 81 EE 213 plakalı cipte bulunan ve ismi öğrenilmeyen çocuk yaralandı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle Osmangazi Köprüsü yolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan ciplerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (DHA)

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