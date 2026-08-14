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Kocaeli’de konteynerdeki yangın iki işletmeye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki iki işletmeye sıçradı.

Kocaeli’de konteynerdeki yangın iki işletmeye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü

Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki iki işletmeye sıçradı. Alevlerin metrelerce yükselmesi mahallede korku dolu anlar yaşatırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan konteynerde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevredeki iki işletmeye de sıçradı. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangında büyük korku yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında işletmelerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de konteynerdeki yangın iki işletmeye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü 1

Kocaeli’de konteynerdeki yangın iki işletmeye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü 2

Kocaeli’de konteynerdeki yangın iki işletmeye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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