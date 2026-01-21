HABER

Kocaeli’de otoparkta çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kocaeli’de otoparkta çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Olay, dün Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki bir AVM’nin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya evrilmesi üzerine A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım’ı karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli’de otoparkta çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı 1

Ağır yaralanan Ferhat Ozan Yıldırım, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kocaeli’de otoparkta çıkan kavgada arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı 2

Kaynak: İHA

Kocaeli
