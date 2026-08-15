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Kocaeli’de parktaki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kişinin parkta kesici aletle öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 11 Ağustos’ta Tavşancıl Sahil Parkı’nda M.K.’nin kesici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli’de parktaki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kişinin parkta kesici aletle öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 11 Ağustos’ta Tavşancıl Sahil Parkı’nda M.K.’nin kesici aletle saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, cinayet zanlısı olduğu belirlenen M.Ö. ile olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen R.Y. ve V.U. düzenlenen gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de parktaki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı 1

Kocaeli’de parktaki cinayete ilişkin 3 şüpheli tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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