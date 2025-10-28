HABER

Kocaeli’de yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarın toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerine vatandaşların kolay ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 29 Ekim Çarşamba günü (yarın) toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir’e bağlı otobüs, tramvay ve vapur seferleri, gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Açıklamada, vatandaşların kutlama alanlarına, konserlere ve etkinlik noktalarına ücret ödemeden ulaşarak bayram coşkusunu kesintisiz yaşayabileceği belirtildi.
Öte yandan, İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı olan Hat 250 ve Hat 700’ün mevcut tarifeleriyle çalışmaya devam edeceği kaydedildi.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

