Kocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Yeşilova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 2 şeritli otoyolda aynı yöne giden 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır