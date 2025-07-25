HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirlemede kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde oluşan trafik, ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kocaeli’de zincirleme kaza; 4 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişi Yeşilova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 2 şeritli otoyolda aynı yöne giden 2 kamyon, 2 TIR ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik, yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildiEge adalarının ilk köy yerleşimi Gökçeada'da tespit edildi
Bakan Bolat: Savunma sanayi ihracatında bu yıl 8 milyar doları aşacağızBakan Bolat: Savunma sanayi ihracatında bu yıl 8 milyar doları aşacağız

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Shakhtar muhabiri Daria Bondar'dan şok itiraf!

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Böyle isyan etti: "Televizyonları kırmak istiyoruz artık"

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

9 gün arayla öldürülmüşlerdi! İlayda ve Helin’in katilleri yakın arkadaş çıktı

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.