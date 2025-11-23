HABER

Kocaeli’nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor

Kocaeli’de kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen "Kocaeli Yöresel Kıyafetleri Tescil Çalışması" çalışması kapsamında saha araştırmaları başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu tarafından yürütülen çalışmada, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yerel kültür temsilcilerinden oluşan komisyon, köyleri gezerek yöresel kıyafetleri inceliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu tarafından yürütülen çalışmada, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yerel kültür temsilcilerinden oluşan komisyon, köyleri gezerek yöresel kıyafetleri inceliyor. Çalışmalarda kıyafetlerin tarihsel geçmişi, kullanılan kumaş türleri, süsleme teknikleri ve ilçelere özgü farklılıklar kayıt altına alınıyor. Ayrıca kıyafetlerin fotoğraf ve video arşivi hazırlanıyor, yaşlı kuşaklarla sözlü tarih çalışmaları yapılıyor.

Proje kapsamında Kocaeli’ye özgü geleneksel kıyafetlerin envanteri hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı. Böylece kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin korunması ve Kocaeli’nin kültür turizmine yeni bir katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca kıyafetlerin yeniden üretimi için atölye çalışmaları da planlanıyor.

Kaynak: İHA

