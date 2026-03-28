Koçarlı’daki ağaç kesimi olayında şüpheli gözaltına alındı

Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 ayrı bahçede bulunan çok sayıda incir ve zeytin ağacı kesildi. Mahalle halkı tarafından sabah saatlerinde fark edilen durum yetkililere bildirildi.

AĞAÇLARI KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda zarar gören üreticiler yıllarca emek vererek yetiştirdikleri ağaçların kesilmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, sorumluların bulunmasını istedi. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde S.H. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

S.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

