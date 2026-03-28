HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Koçarlı’daki ağaç kesimi olayında şüpheli gözaltına alındı

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bir gecede yüzlerce incir ve zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada S.H. isimli bir şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbelen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 8 ayrı bahçede bulunan çok sayıda incir ve zeytin ağacı kesildi. Mahalle halkı tarafından sabah saatlerinde fark edilen durum yetkililere bildirildi.

AĞAÇLARI KESEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayda zarar gören üreticiler yıllarca emek vererek yetiştirdikleri ağaçların kesilmesi nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, sorumluların bulunmasını istedi. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri, olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi için çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde S.H. isimli bir kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

S.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Aydın ağaç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.